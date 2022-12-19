Где смотреть бой Самат Абдырахманов — Элвин Брито на Hardcore Boxing: во сколько прямая трансляция 25 декабря по Мск

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Самат «Кыргыз» Абдырахманов проведет поединок против Элвина Брито

Самат – чемпион Гран-при Hardcore по кулачным боям, который в финале одержал победу нокаутом в четвертом раунде над Лендрушом Акопяном.В марте этого года «Кыргыз» провел поединок против Гилберта Патросинио на турнире Hardcore FC. В этом противостоянии победу одержал Абдырахманов. На его счету семь боев и ни одного поражения.

Брито — первый номер рейтинга BKFC в полусреднем весе. На его счету пять побед при трех поражениях. Он является вице-чемпионом американского кулачного промоушена.

Где смотреть Сама Кыргыз — Брито

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