Кард UFC Fight Night 217 Гастелум — Имавов, Рахмонов — Нил: участники, кто дерется 15 января, весь список бойцов

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15 января 2023 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Келвином Гастелумом и Нассурдином Имавовым.

Кард UFC Fight Night 217 on ESPN+ 75:

Где смотреть UFC Fight Night 217, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 00:00 по мск
  • основной кард в 03:00 по мск

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