Кард UFC Fight Night 217 Гастелум — Имавов, Рахмонов — Нил: участники, кто дерется 15 января, весь список бойцов
15 января 2023 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Келвином Гастелумом и Нассурдином Имавовым.
Кард UFC Fight Night 217 on ESPN+ 75:
- Келвин Гастелум vs Нассурдин Имавов
- Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов
- Пунахеле Сориано vs Роман Копылов
- Дэн Иге vs Дэймон Джексон
- Аллан Насцименто vs Карлос Эрнандес
- Кетлен Виейра vs Ракель Пеннингтон
- Даниэль Аргета vs Исаак Дулгариан
- Омар Моралес vs Матеуш Ребецки
- Умар Нурмагомедов vs Раони Барселос
- Абдул Разак Альхассан vs Клаудио Рибейро
- Джимми Флик vs Чарльз Джонсон
- Матеус Мендонса vs Джавид Башарат
Где смотреть UFC Fight Night 217, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 00:00 по мск
- основной кард в 03:00 по мск
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