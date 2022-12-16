Кард UFC Fight Night 217 Гастелум — Имавов, Рахмонов — Нил: участники, кто дерется 15 января, весь список бойцов

15 января 2023 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Келвином Гастелумом и Нассурдином Имавовым.

Келвин Гастелум vs Нассурдин Имавов

Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов

Пунахеле Сориано vs Роман Копылов

Дэн Иге vs Дэймон Джексон

Аллан Насцименто vs Карлос Эрнандес

Кетлен Виейра vs Ракель Пеннингтон

Даниэль Аргета vs Исаак Дулгариан

Омар Моралес vs Матеуш Ребецки

Умар Нурмагомедов vs Раони Барселос

Абдул Разак Альхассан vs Клаудио Рибейро

Джимми Флик vs Чарльз Джонсон

Матеус Мендонса vs Джавид Башарат

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