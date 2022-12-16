Онлайн трансляция Хардкор Боксинг 25 декабря Асбаров — Шойгрин, Самат — Брито, смотреть онлайн
25 декабря в Москве на ЦСКА Арене пройдет международный турнир Hardcore Boxing: Россия против США. Непобеждённые чемпионы Hardcore Boxing и бойцы из лучших американских лиг сойдутся в бескомпромиссных боях на главной спортивной арене Москвы.
В главном событии вечера встретятся Сослан «Кобра» Асбаров и Джоэл Шойгрин.
Прямая трансляция пройдет:
- на канале НТВ
- в официально группе во ВКонтакте
- время начала 23:30 по Мск
Главный кард турнира
- Сослан Асбаров — Джоэл Шойгрин
- Самат Абдурахманов — Элвин Леон Брито
- Хайбула Мусалов — Горьян Славески
- Тимур Слащинин — Гаджи Автомат
- Вячеслав Дацик — Сауло Кавалари
- Кирилл Черняев — Лендруш Акопян
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