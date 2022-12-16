Онлайн трансляция Хардкор Боксинг 25 декабря Асбаров — Шойгрин, Самат — Брито, смотреть онлайн

25 декабря в Москве на ЦСКА Арене пройдет международный турнир Hardcore Boxing: Россия против США. Непобеждённые чемпионы Hardcore Boxing и бойцы из лучших американских лиг сойдутся в бескомпромиссных боях на главной спортивной арене Москвы.

В главном событии вечера встретятся Сослан «Кобра» Асбаров и Джоэл Шойгрин.

Прямая трансляция пройдет:

на канале НТВ

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время начала 23:30 по Мск

Главный кард турнира