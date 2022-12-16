Онлайн трансляция Хардкор Боксинг 25 декабря Асбаров — Шойгрин, Самат — Брито, смотреть онлайн

Теги Вячеслав Дацик бокс Hardcore FC Поп ММА Сослан Асбаров Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

25 декабря в Москве на ЦСКА Арене пройдет международный турнир Hardcore Boxing: Россия против США. Непобеждённые чемпионы Hardcore Boxing и бойцы из лучших американских лиг сойдутся в бескомпромиссных боях на главной спортивной арене Москвы.

В главном событии вечера встретятся Сослан «Кобра» Асбаров и Джоэл Шойгрин.

Прямая трансляция пройдет:

  • на канале НТВ
  • в официально группе во ВКонтакте
  • время начала 23:30 по Мск

Главный кард турнира

  • Сослан Асбаров — Джоэл Шойгрин
  • Самат Абдурахманов — Элвин Леон Брито
  • Хайбула Мусалов — Горьян Славески
  • Тимур Слащинин — Гаджи Автомат
  • Вячеслав Дацик — Сауло Кавалари
  • Кирилл Черняев — Лендруш Акопян

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