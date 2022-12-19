Представители Дмитрия Пирога опровергли сообщения о его задержании во время просмотра ЧМ-2022

Помощники депутата Госдумы и экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога прокомментировал информацию о его задержании в аэропорту Пулково.

Телеграм-канал Baza сообщал, что Пирог был задержан за оскорбления полицейских, которые приехали в ресторан, где тот смотрел финал чемпионата мира-2022 в компании друзей. Пирог якобы отказался платить за счет.

«Дмитрий действительно находился в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но ничего из того, о чем сейчас рассказывают в СМИ, не было. И, хотя довольно странно оправдываться за то, чего не происходило, думаю, будет официальный комментарий по поводу этих публикаций», — сказал помощник депутата Вадим Иванов порталу «Кубань 24».

Другой помощник Александр Слюсаренко также опроверг сообщения СМИ.

«Чуть позже от Дмитрия Юрьевича будет комментарий, сегодня у него ряд рабочих моментов в Думе. Сами ночью увидели эту новость, позвонили ему, разбудили. Могу сказать, что в Питере он был, вылетел туда в пятницу, присутствовал на спортивных мероприятиях как первый зампред думского комитета по физической культуре и спорту. В том числе в футбол играл. Первым делом тем, кто распространяет такие новости, нужно было взять комментарий в правоохранительных органах», – сказал он.

Дмитрий Пирог был задержан во время просмотра финала ЧМ-2022 (Baza)