Смотреть Top Dog 18 Тарасов — Регбист, во сколько начало трансляции 16 декабря по Мск

Вечером 16 декабря в Красногорске пройдет турнир по кулачным боям Top Dog 18. В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Артемом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевым.

Артем Тарасов — боец смешанных единоборств (средний вес). В течение 10 лет является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 8 побед и 6 поражений. Крайняя схватка спортсмена состоялась 30 сентября 2022 года против Святослава Коваленко. В этом бою Артем Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей.

Данил Алеев — боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. С 2017 года выходит в октагон в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 11 побед, 4 проигрыша и 1 ничья.

Где смотреть Top Dog 18, во сколько начало прямой трансляции

В прямом эфире трансляцию турнира можно будет посмотреть на: