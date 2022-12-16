Top Dog 18: Тарасов против Регбиста и другие бои

16 декабря в Красногорске (Московская область) состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog 18, в главном событии которого встретятся полусредневесы и Данил «Регбист» Алеев.

Другие бои турнира:

Шариф Шарипов против Чингиса Салбырина в легчайшем весе;

Иса Исаев против Кантемира Калажокова в полусреднем весе;

Суламбек Шахгириев против Сергея Калинина в полутяжелом весе.

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