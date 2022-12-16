Top Dog 18: Тарасов против Регбиста и другие бои
16 декабря в Красногорске (Московская область) состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog 18, в главном событии которого встретятся полусредневесы Артем Тарасов и Данил «Регбист» Алеев.
Другие бои турнира:
Шариф Шарипов против Чингиса Салбырина в легчайшем весе;
Иса Исаев против Кантемира Калажокова в полусреднем весе;
Суламбек Шахгириев против Сергея Калинина в полутяжелом весе.
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