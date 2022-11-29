Top Dog 18 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Артем Тарасов Top Dog FC Поп ММА Данил Алеев Top Dog 18 Бокс/MMA/UFC

16 декабря в Москве, в Vegas City Hall пройдет заключительный и главный турнир года организации кулачных боев Top Dog. Главным событием вечера станет бой главы промоушена Данилы «Регбиста» Алеева и бойца поп-ММА Артема Тарасова.

Где и во сколько смотреть Top Dog 18?

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 23:00. Все бои турнира в прямом эфире покажет телеканал UDAR, доступный по подписке на платформах Wink, Кинопоиск HD и Яндекс Спорт.

Кард Top Dog 18

Помимо боя Регбиста и Тарасова на турнире в Москве подерутся:

  • Иса «Тандовский» Исаев — Кантемир Калажоков
  • Шариф «Басмач» Шарипов — Чингис «ХАН» Салбырын
  • Сергей «Кратос» Калинин — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев
  • Александр «Север» Северин — Максим «ВДВ» Федоров
  • Николай «Колин Варвар» Горбунов — Мурад «Дедок» Арцулаев
  • Иса «Палач» Бегаев — Денис «Кипяток» Тюстюбаев
  • Умар «Костолом» Муртазалиев — Александр «Жесткий» Великдус

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные