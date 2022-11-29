Top Dog 18 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
16 декабря в Москве, в Vegas City Hall пройдет заключительный и главный турнир года организации кулачных боев Top Dog. Главным событием вечера станет бой главы промоушена Данилы «Регбиста» Алеева и бойца поп-ММА Артема Тарасова.
Где и во сколько смотреть Top Dog 18?
Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 23:00. Все бои турнира в прямом эфире покажет телеканал UDAR, доступный по подписке на платформах Wink, Кинопоиск HD и Яндекс Спорт.
Кард Top Dog 18
Помимо боя Регбиста и Тарасова на турнире в Москве подерутся:
- Иса «Тандовский» Исаев — Кантемир Калажоков
- Шариф «Басмач» Шарипов — Чингис «ХАН» Салбырын
- Сергей «Кратос» Калинин — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев
- Александр «Север» Северин — Максим «ВДВ» Федоров
- Николай «Колин Варвар» Горбунов — Мурад «Дедок» Арцулаев
- Иса «Палач» Бегаев — Денис «Кипяток» Тюстюбаев
- Умар «Костолом» Муртазалиев — Александр «Жесткий» Великдус
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