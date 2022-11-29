Top Dog 18 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

16 декабря в Москве, в Vegas City Hall пройдет заключительный и главный турнир года организации кулачных боев Top Dog. Главным событием вечера станет бой главы промоушена Данилы «Регбиста» Алеева и бойца поп-ММА Артема Тарасова.

Где и во сколько смотреть Top Dog 18?

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 23:00. Все бои турнира в прямом эфире покажет телеканал UDAR, доступный по подписке на платформах Wink, Кинопоиск HD и Яндекс Спорт.

Кард Top Dog 18

Помимо боя Регбиста и Тарасова на турнире в Москве подерутся: