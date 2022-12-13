Коэффициенты на бой Емельяненко — Коваленко, ставки, кто фавориты в бое 16 декабря
16 декабря в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет противостояние между звездой поп-ММА Святославом Коваленко и ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Коэффициенты Емельяненко — Коваленко
- Коваленко — 1.68;
- Емельяненко — 2.05.
- Коваленко — 1.88;
- Емельяненко — 2.00.
- Коваленко — 1.70;
- Емельяненко — 2.15.
- Коваленко — 1.88;
- Емельяненко — 2.00.
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