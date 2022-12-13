Коэффициенты на бой Емельяненко — Коваленко, ставки, кто фавориты в бое 16 декабря

16 декабря в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет противостояние между звездой поп-ММА Святославом Коваленко и ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Коэффициенты Емельяненко — Коваленко

Winline:

Коваленко — 1.68;

Емельяненко — 2.05.

Олимпбет:

Коваленко — 1.88;

Емельяненко — 2.00.

Лига Ставок:

Коваленко — 1.70;

Емельяненко — 2.15.

1хСтавка: