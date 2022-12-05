Где смотреть бой Пимблетт – Митчелл на UFC 282: во сколько прямая трансляция 11 декабря по Мск

Теги UFC Брайс Митчелл Илия Топурия UFC 282 UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 11 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В основном карде пройдет бой в полулегком весе между Брайсом Митчеллом и Илией Топурией.

Брайс Митчелл — американский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). На протяжении 7 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 15 побед и ни единого поражения. Сейчас спортсмен занимает 9 строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Его крайняя схватка была проведена 5 марта этого года против Эдсона Барбозы. В этом бою Брайс Митчелл одержал победу единогласным решением судей.

Илия Топурия — испанский боец смешанного стиля (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2015 году, а на данный момент в его активе 12 побед и ни одного проигрыша. Топурия находится на 14 строчке официального рейтинга в полулегкой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена состоялся 19 марта этого года, его противником был Джей Герберт. В этой схватке Илия Топурия одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Топурия – Митчелл, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 01:30 по мск
  • начало прелимов в 04:00 по мск
  • начало главного карда в 06:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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