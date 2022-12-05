Где смотреть бой Пимблетт – Гордон на UFC 282: во сколько прямая трансляция 11 декабря по Мск

В воскресенье 11 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В основном карде пройдет бой в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джаредом Гордоном.

Пэдди Пимблетт — британский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 19 побед и 3 проигрыша. Крайняя схватка спортсмена состоялась 23 июля этого года против Джордана Ливитта. В этом бою Пэдди Пимблетт одержал победу болевым приемом.

Джаред Гордон — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2011 году, за это время на счету спортсмена 19 побед и 5 поражений. Его предыдущий бой был проведен 20 августа этого года в схватке с Леонардо Сантосом. В этой схватке Джаред Гордон одержал победу единогласным решением судей.

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