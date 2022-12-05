Кард Bellator 289 Стотс — Сабателло: участники, кто дерется 10 декабря, весь список бойцов Беллатор 289

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Ночью 10 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 289, который будет проведен на арене «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле, США. В титульном бою пройдет схватка между Рауфоном Стотсом и Дэнни Сабателло. Бойцы сразятся за титул в легчайшем весе.

Кард Bellator 289:

  • Рауфон Стотс vs Дэнни Сабателло
  • Лиз Кармуш vs Джулианна Веласкес
  • Магомед Магомедов vs Пачи Микс
  • Далтон Роста vs Энтони Адамс
  • Дениз Килхольтц vs Илара Джоанн
  • Кайл Кратчмер vs Джалил Уиллис
  • Коди Лоус vs Крис Леонсиони
  • Кевин Боэм vs Каи Камака
  • Марк Леммингер vs Майкл Ломбардо
  • Патрик Дауни vs Кристиан Экхолс
  • Касс Белл vs Джаред Скоггинс

Где смотреть Bellator 289, во сколько начало прямой трансляции

  • прелимы начнутся в 01:30 по мск
  • основной кард в 05:00 по мск
  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир

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