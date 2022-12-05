Кард Bellator 289 Стотс — Сабателло: участники, кто дерется 10 декабря, весь список бойцов Беллатор 289
Ночью 10 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 289, который будет проведен на арене «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле, США. В титульном бою пройдет схватка между Рауфоном Стотсом и Дэнни Сабателло. Бойцы сразятся за титул в легчайшем весе.
Кард Bellator 289:
- Рауфон Стотс vs Дэнни Сабателло
- Лиз Кармуш vs Джулианна Веласкес
- Магомед Магомедов vs Пачи Микс
- Далтон Роста vs Энтони Адамс
- Дениз Килхольтц vs Илара Джоанн
- Кайл Кратчмер vs Джалил Уиллис
- Коди Лоус vs Крис Леонсиони
- Кевин Боэм vs Каи Камака
- Марк Леммингер vs Майкл Ломбардо
- Патрик Дауни vs Кристиан Экхолс
- Касс Белл vs Джаред Скоггинс
Где смотреть Bellator 289, во сколько начало прямой трансляции
- прелимы начнутся в 01:30 по мск
- основной кард в 05:00 по мск
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
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