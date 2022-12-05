Кард Bellator 289 Стотс — Сабателло: участники, кто дерется 10 декабря, весь список бойцов Беллатор 289

Ночью 10 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 289, который будет проведен на арене «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле, США. В титульном бою пройдет схватка между Рауфоном Стотсом и Дэнни Сабателло. Бойцы сразятся за титул в легчайшем весе.

Кард Bellator 289:

Рауфон Стотс vs Дэнни Сабателло

Лиз Кармуш vs Джулианна Веласкес

Магомед Магомедов vs Пачи Микс

Далтон Роста vs Энтони Адамс

Дениз Килхольтц vs Илара Джоанн

Кайл Кратчмер vs Джалил Уиллис

Коди Лоус vs Крис Леонсиони

Кевин Боэм vs Каи Камака

Марк Леммингер vs Майкл Ломбардо

Патрик Дауни vs Кристиан Экхолс

Касс Белл vs Джаред Скоггинс

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