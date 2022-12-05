Марк Петровский 21 декабря в Москве встретится с Ахмадом Мамаджановым

Марк Петровский (1-0, КО 1) 21 декабря в Москве проведет свой второй бой на профессиональном ринге.

Соперником российского боксера в шестираундовом поединке станет Ахмад Мамаджанов (3-3-1, КО 3) из Узбекистана. Этот бой в тяжелом весе возглавит турнир в УСК «Крылья Советов».

Петровский дебютировал на профессиональном ринге в феврале этого года, досрочно победив кенийца Коллинса Ойяла. В 2021 году Марк стал чемпионом мира на любительском ринге в категории свыше 92 кг.

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