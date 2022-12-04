Кейн Веласкес выиграл бой на первом турнире после ареста

Бывший чемпион в тяжелом весе вернулся в ринг на турнире по рестлингу Lucha Libre AAA Worldwide.

40-летний Веласкес принял участие в командном поединке из шести человек. Бой длился около 20 минут и закончился победой команды американца.

«Быть здесь перед вами, ребята, прямо сейчас – это мечта, ставшая явью. Я действительно ценю все, что вы, ребята, всегда делали, поддерживая меня и мою семью.

Спасибо вам, ребята. Мое сердце счастливо быть здесь с вами, ребята. Я всегда буду продолжать бороться, всегда», – сказал Веласкес.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего сына бойца.

В ноябре боец вышел под залог в 1 млн долларов. Его ограничение на передвижение было временно снято.

Веласкес – после освобождения под залог: «Буду заниматься только хорошими делами и попытаюсь извлечь что-то позитивное из этой ужасной ситуации»

Мендес про освобождение Веласкеса: «Время покончить с этим делом»