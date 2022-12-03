Российский боец Магомед Исмаилов дал комментарий после победы над Александром Шлеменко.

«Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать?» – сказал Шлеменко после боя.

На RCC 13 в Екатеринбурге Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

Мага Исмаилов против Александра Шлеменко. Онлайн главного боя в российских MMA

RCC 13: Исмаилов одержал победу над Шлеменко, Штырков победил Бахытжанулы и другие результаты