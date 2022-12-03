Исмаилов после боя с Шлеменко: «Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать?»
Российский боец Магомед Исмаилов дал комментарий после победы над Александром Шлеменко.
«Кто там два раунда не дышит, братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились. Лезгинку станцевать?» – сказал Шлеменко после боя.
На RCC 13 в Екатеринбурге Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.
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