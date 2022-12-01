Кард UFC on ESPN 42 Павлович — Туиваса: участники, кто дерется 4 декабря, весь список бойцов

Теги UFC Стивен Томпсон Сергей Павлович Тай Туиваса UFC Fight Night UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

Ночью 4 декабря на арене «Amway Center» в Орландо, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42. В главном событии состоится бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.

Кард UFC on ESPN:

  • Стивен Томпсон vs Кевин Холланд
  • Брайан Барберена vs Рафаэль Дос Аньос
  • Матеус Николау vs Мэтт Шнелл
  • Тай Туиваса vs Сергей Павлович
  • Джек Херманссон vs Роман Долизде
  • Эрик Андерс vs Кайл Дакас
  • Нико Прайс vs Филип Роу
  • Анджела Хилл vs Эмили Дюкот
  • Клэй Гуида vs Скотт Холцман
  • Майкл Джонсон vs Марк Диакеси
  • Даррен Элкинс vs Джонатан Пирс
  • Натан Леви vs Дженардо Вальдез
  • Марсело Рохо vs Фрэнсис Маршалл
  • Язмин Ауреги vs Истела Нунес

Где смотреть UFC on ESPN 42

  • начало турнира в 03:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные