Кард UFC on ESPN 42 Павлович — Туиваса: участники, кто дерется 4 декабря, весь список бойцов

Ночью 4 декабря на арене «Amway Center» в Орландо, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42. В главном событии состоится бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.

Кард UFC on ESPN:

Стивен Томпсон vs Кевин Холланд

Брайан Барберена vs Рафаэль Дос Аньос

Матеус Николау vs Мэтт Шнелл

Тай Туиваса vs Сергей Павлович

Джек Херманссон vs Роман Долизде

Эрик Андерс vs Кайл Дакас

Нико Прайс vs Филип Роу

Анджела Хилл vs Эмили Дюкот

Клэй Гуида vs Скотт Холцман

Майкл Джонсон vs Марк Диакеси

Даррен Элкинс vs Джонатан Пирс

Натан Леви vs Дженардо Вальдез

Марсело Рохо vs Фрэнсис Маршалл

Язмин Ауреги vs Истела Нунес

Где смотреть UFC on ESPN 42