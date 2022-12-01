Кард UFC on ESPN 42 Павлович — Туиваса: участники, кто дерется 4 декабря, весь список бойцов
Ночью 4 декабря на арене «Amway Center» в Орландо, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42. В главном событии состоится бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.
Кард UFC on ESPN:
- Стивен Томпсон vs Кевин Холланд
- Брайан Барберена vs Рафаэль Дос Аньос
- Матеус Николау vs Мэтт Шнелл
- Тай Туиваса vs Сергей Павлович
- Джек Херманссон vs Роман Долизде
- Эрик Андерс vs Кайл Дакас
- Нико Прайс vs Филип Роу
- Анджела Хилл vs Эмили Дюкот
- Клэй Гуида vs Скотт Холцман
- Майкл Джонсон vs Марк Диакеси
- Даррен Элкинс vs Джонатан Пирс
- Натан Леви vs Дженардо Вальдез
- Марсело Рохо vs Фрэнсис Маршалл
- Язмин Ауреги vs Истела Нунес
Где смотреть UFC on ESPN 42
- начало турнира в 03:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
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