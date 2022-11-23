Кард Top Dog 18 Тарасов — Регбист: кто дерется, список всех участников турнира 16 декабря в Москве

Теги Артем Тарасов Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Данил Алеев Top Dog 18 Бокс/MMA/UFC

16 декабря в Москве, Vegas City Hall, пройдет заключительный и главный турнир года для организации кулачных боев Top Dog. На Top Dog 18 встретятся глава промоушена Даниил «Регбист» Алеев и легенда поп-мма и бокса Артем Тарасов.

В со-главном событии вечера встретятся Иса «Тандовский» Исаев и Кантемир Калажоков

Кард Топ Дог 18

  • Данил «Регбист» АлеевАртем Тарасов
  • Иса «Тандовский» Исаев — Кантемир Калажоков
  • Шариф «Басмач» Шарипов — Чингис «ХАН» Салбырын
  • Сергей «Кратос» Калинин — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев
  • Александр «Север» Северин — Максим «ВДВ» Федоров
  • Николай «Колин Варвар» Горбунов — Мурад «Дедок» Арцулаев
  • Иса «Палач» Бегаев — Денис «Кипяток» Тюстюбаев
  • Умар «Костолом» Муртазалиев — Александр «Жесткий» Великдус

Где смотреть и во сколько Top Dog 18

Все бои турнира, в том числе и поединок Тарасов — Регбист в прямом эфире покажет телеканал UDAR, который доступен на следующих платформах:

  • Платформа Wink (по подписке);
  • Кинопоиск HD (по подписке) и Яндекс Спорт (по подписке)
  • Время начала трансляции в 20:00 по Мск
  • Время начала главного боя в 23:00 по Мск

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