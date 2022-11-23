Кард Top Dog 18 Тарасов — Регбист: кто дерется, список всех участников турнира 16 декабря в Москве

16 декабря в Москве, Vegas City Hall, пройдет заключительный и главный турнир года для организации кулачных боев Top Dog. На Top Dog 18 встретятся глава промоушена Даниил «Регбист» Алеев и легенда поп-мма и бокса Артем Тарасов.

В со-главном событии вечера встретятся Иса «Тандовский» Исаев и Кантемир Калажоков

Кард Топ Дог 18

Данил «Регбист» Алеев — Артем Тарасов

Иса «Тандовский» Исаев — Кантемир Калажоков

Шариф «Басмач» Шарипов — Чингис «ХАН» Салбырын

Сергей «Кратос» Калинин — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев

Александр «Север» Северин — Максим «ВДВ» Федоров

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Мурад «Дедок» Арцулаев

Иса «Палач» Бегаев — Денис «Кипяток» Тюстюбаев

Умар «Костолом» Муртазалиев — Александр «Жесткий» Великдус

Где смотреть и во сколько Top Dog 18

Все бои турнира, в том числе и поединок Тарасов — Регбист в прямом эфире покажет телеканал UDAR, который доступен на следующих платформах: