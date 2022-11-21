UFC 282 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 11 декабря
В ночь с 10 на 11 ноября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 282, главным событием вечера которого станет чемпионское противостояние, в полутяжелой весовой категории UFC, между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Бой назначен чемпионским после отказа Иржи Прохазки от защиты титула с Гловером Тейшейрой по причине травмы.
Смотреть все бои ЮФС 282 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- запись турнира будет доступна 11 декабря
- основной кард начнется в 06:00 по Мск
- прелимы начнутся в 04:00 по Мск
- начало турнира в 02:00 по Мск
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