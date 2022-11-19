Где смотреть бой Штырков – Бакытжанулы на RCC 13: во сколько прямая трансляция 3 декабря

В субботу 3 декабря на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В со-главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Иваном Штырковым и Асылжаном Бакытжанулы.

Иван Штырков — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2015 году, за это время на счету спортсмена 21 победа, 2 проигрыша и 1 ничья. Его крайняя схватка состоялась 26 августа этого года против Насрудина Насрудинова. В этом бою Иван Штырков одержал победу техническим нокаутом.

Асылжан Бакытжанулы — казахстанский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). В течение 7 лет является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 13 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена был проведен 17 сентября этого года, его противником был Хасан Юсефи. В этой схватке Асылжан Бакытжанулы одержал победу сабмишном.

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