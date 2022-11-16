Во сколько бой Шара Буллет — Михаил Рагозин на RCC 13: время начала боя 3 декабря

Теги MMA RCC Шарабутдин Магомедов RCC 13 Бокс/MMA/UFC

В субботу 3 декабря на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В одном из событий состоится схватка в среднем весе между Михаилом Рагозиным и Шарабутдином Магомедовым.

Михаил Рагозин — российский боец смешанного стиля, выступающий в средней весовой категории. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2015 году, на сегодняшний день в его активе 21 победа и 5 проигрышей. Крайняя схватка спортсмена состоялась 26 августа этого года, его противником был Антонио Аройо. В этом бою Михаил Рагозин одержал победу единогласным решением судей.

Шарабутдин Магомедов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 5 лет является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 12 побед и ни единого поражения. Его крайняя схватка состоялась 13 августа 2022 года против Сергея Мартынова. В этом бою Шара Буллет одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Рагозин – Шара Буллет, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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