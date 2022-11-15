Где смотреть Минеев — Родригес, прогноз на бой, во сколько прямая трансляция 18 ноября вечером по Мск

Вечером 18 ноября пройдет очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном событии Владимир Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга против Фернандо Родригеса.

Минеев – один из самых популярных российских бойцов, заслуживший свою славу противостояниями против Магомеда Исмаилова. Первый их бой состоялся в ноябре 2018 года. По итогу пяти раундов судьи не смогли выявить победители и присвоили этому бою ничью. Спустя три года бойцы снова встретились в рамках главного события AMC Fight Nights 105. На кону стоял титул среднего веса. На этот раз поединок продлился всего три раунда: Минеев одержал победу техническим нокаутом. С тех пор Владимир провел всего один бой – по правилам кикбоксинга против Эрко Джуна. Этот поединок Минеев тоже закончил досрочно в свою пользу. Всего на счету в ММА у россиянина 16 побед, одно поражение и один бой закончился вничью. По кикбоксингу Владимир имеет статистику в 23 победы при двух поражениях.

Родригес в ММА боец провел 20 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел семь поражений. Также имеет бои по правилам бокса и кикбоксинга. «Санто Форте» проигрывал нокаутом Сергею Харитонову и Кириллу Корнилову, а также по очкам уступал Сергею Билостенному. В крайнем бою одолел в боксерском матче Гаджи «Автомата» Наврузова, но позже результат изменили на ничью.

Где смотреть Минеев – Родригес

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» покажет телеканал РЕН-ТВ

начало трансляции — 18 ноября в 23:15 мск

Прогноз на бой Минеев – Родригес

Коэффициенты Минеев – Родригес

Владимир – 1.20

Фернандо – 4.0

Кэфы хорошо описывают реальность. У бойцов разница в 20 килограммов, однако вряд ли это сыграет на руку бразильцу. Техничный, а главное опытный, Минеев без проблем перестреляет его на дистанции. Если вспомнить бой Фернандо против Гаджи «Автомата», то там прекрасно видно, насколько он деревянный, когда его атакуют даже стандартной двойкой. Все что он умеет – переть. А такая игра уже будет выгодна россиянину. Более того, уже ко второму раунду бензобак Родригеса растратит интенсивный темп Минеев. А там уже – дело техники.

Прогноз на бой Минеев – Родригес: досрочная победа Минеева.