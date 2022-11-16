Где смотреть бой Усман Нурмагомедов – Патрики Фрейре на Bellator 288: дата боя и прямая трансляция 19 ноября по Мск

В субботу 19 ноября пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 288, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В со-главном бою состоится бой между Усманом Нурмагомедовым и Патрики Фрейре. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира по версии Bellator MMA в легком весе.

Усман Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В качестве профессионального бойца выходит в октагон на протяжении 5 лет, а на сегодняшний день в его активе 15 побед и ни единого поражения. Сейчас Усман занимает 1 строчку рейтинга в легком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 июля этого года, его противником был Кристофер Гонсалес. В этом бою Усман Нурмагомедов одержал победу болевым приемом.

Патрики Фрейре — бразильский боец смешанных единоборств (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2005 году, за это время на его счету 24 победы и 10 проигрышей. На данный момент Фрейре является действующим чемпионом Bellator в легкой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 5 ноября прошлого года против Питера Куилли. В этой схватке Патрики Питбуль одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Нурмагомедов – Фрейре, во сколько начало прямой трансляции