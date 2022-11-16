Карелин отказался от слов, что ММА помогают «смешивать водку с пивом»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал свои резонансные слова по поводу смешанных единоборств.

Ранее Карелин заявил, что не считает ММА видом спорта, и они помогают только «смешивать водку с пивом».

«Мои слова об ММА были вырваны из контекста», – сказал Карелин.

Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом

«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа поп-ММА». Федор Емельяненко ответил на критику Александра Карелина