Мамиашвили поддержал слова Карелина про ММА: «Там нет вертикали, нет воспитательного процесса и глубоко заложенного смысла»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина о том, что в ММА могут научить только «смешивать водку с пивом».

«К сожалению, я не видел интервью Александра Карелина и не могу его комментировать, но Сан Саныча знаю, как умного человека, который всегда говорит взвешенно.

Что касается смешанных единоборств, то это данность, которая есть. Там нет вертикали, нет воспитательного процесса и глубоко заложенного смысла. Но они имеют право на существование, не подменяя собой классических единоборств. Большой театр – это для одного, а коммерческая площадка – для другого.

Я не воспринимаю ММА, как конкурентов для борьбы, потому что её история началась еще до нашей эры. Гладиаторские бои также существовали в той или иной форме во все времена, но сама суть гладиаторства в том, что этим занимались трусы, которые бежали с поля боя, предав своего командира и были пойманы. Их социальный статус был ниже раба. После этого их заставляли друг друга убивать, раз они не захотели встретить смерть с оружием в руках на поле боя», – сказал Мамиашвили.

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