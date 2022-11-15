Кард Bellator 288 Немков — Андерсон 2, Патрики Фрейре — Нурмагомердов: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов

Теги Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

Ночью 19 ноября на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США пройдет турнир по смешанным единоборствам. В титульном бою пройдет схватка между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.

Кард Bellator 288:

  • Вадим Немков vs Кори Андерсон
  • Патрики Питбуль vs Усман Нурмагомедов
  • Даниэль Вайхель vs Тимур Хизриев
  • Тайрел Форчун vs Дэниель Джеймс
  • Роман Фаралдо vs Леван Чокхели
  • Отто Родригес vs Хасан Асхабов
  • Имамшафи Алиев vs Шон Коннор Фаллон
  • Килли Мота vs Жаиро Пачеко
  • Арчи Колгэн vs Джесси Ханнам
  • Лукас Бреннан vs Ник Талавера
  • Салливан Коули vs Джей Радик
  • Джордан Ньюмэн vs Джейден Талкер
  • Лэйрд Андерсон vs Роб Феникл
  • Исайа Хукит vs Матиас Надер
  • Владимир Гувеа vs Кори Моегенбург

Где смотреть Bellator 288, во сколько начало прямой трансляции

  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • основной кард в 07:00 по мск
  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир

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