Кард Bellator 288 Немков — Андерсон 2, Патрики Фрейре — Нурмагомердов: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов

Ночью 19 ноября на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США пройдет турнир по смешанным единоборствам. В титульном бою пройдет схватка между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.

Кард Bellator 288:

Вадим Немков vs Кори Андерсон

Патрики Питбуль vs Усман Нурмагомедов

Даниэль Вайхель vs Тимур Хизриев

Тайрел Форчун vs Дэниель Джеймс

Роман Фаралдо vs Леван Чокхели

Отто Родригес vs Хасан Асхабов

Имамшафи Алиев vs Шон Коннор Фаллон

Килли Мота vs Жаиро Пачеко

Арчи Колгэн vs Джесси Ханнам

Лукас Бреннан vs Ник Талавера

Салливан Коули vs Джей Радик

Джордан Ньюмэн vs Джейден Талкер

Лэйрд Андерсон vs Роб Феникл

Исайа Хукит vs Матиас Надер

Владимир Гувеа vs Кори Моегенбург

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