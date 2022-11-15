Кард Bellator 288 Немков — Андерсон 2, Патрики Фрейре — Нурмагомердов: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов
Ночью 19 ноября на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США пройдет турнир по смешанным единоборствам. В титульном бою пройдет схватка между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.
Кард Bellator 288:
- Вадим Немков vs Кори Андерсон
- Патрики Питбуль vs Усман Нурмагомедов
- Даниэль Вайхель vs Тимур Хизриев
- Тайрел Форчун vs Дэниель Джеймс
- Роман Фаралдо vs Леван Чокхели
- Отто Родригес vs Хасан Асхабов
- Имамшафи Алиев vs Шон Коннор Фаллон
- Килли Мота vs Жаиро Пачеко
- Арчи Колгэн vs Джесси Ханнам
- Лукас Бреннан vs Ник Талавера
- Салливан Коули vs Джей Радик
- Джордан Ньюмэн vs Джейден Талкер
- Лэйрд Андерсон vs Роб Феникл
- Исайа Хукит vs Матиас Надер
- Владимир Гувеа vs Кори Моегенбург
Где смотреть Bellator 288, во сколько начало прямой трансляции
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
- основной кард в 07:00 по мск
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
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