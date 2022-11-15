Где смотреть АСА 148 Магомедов — Оленичев: во сколько прямая трансляция 18 ноября

Вечером 18 ноября в дворце спорта «Большой» Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 148. В главном событии пройдет схватка между Муслимом Магомедовым и Олегом Оленичевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Муслим Магомедов — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). С 2017 года является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 11 побед и ни единого поражения. Сейчас он является действующим чемпионом по версии АСА в полутяжелом весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 6 марта этого года, его противником был Григорий Матевосян. В этом бою Муслим Магомедов одержал победу сабмишном.

Олег Оленичев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2013 году, за это время на его счету 17 побед и 6 проигрышей. На данный момент Оленичев занимает 3 строчку рейтинга АСА в полутяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 17 июня этого года в схватке с Амирханом Гулиевым. В этом бою Олег Оленичев одержал победу единогласным решением судей.

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