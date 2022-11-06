Аскрен не советует строить карьеру в ММА: «Нужно провести кучу любительских боев и жить у черты бедности, чтобы был шанс попасть в UFC»

Бывший боец UFC Бен Аскрен заявил, что не советует молодым спортсменам строить карьеру в смешанных единоборствах.

По словам экс-чемпиона ONE FC, бойцу для попадания на вершину потратить очень много времени и денег, а также избежать серьезных травм.

«Я обычно против того, чтобы кто-то шел в ММА. Это очень дерьмовая затея. Я говорю тысячам людей по всей Америке, которые хотят заниматься ММА, что им нужно провести кучу любительских боев, а затем еще целую кучу про-боев в низкосортных промоушенах.

И тебе должна улыбнуться удача, чтобы кто-то обратил на тебя внимание, и чтобы ты не травмировался, и только тогда у тебя будет шанс попасть в UFC.

Предположим, тебе удалось. В таком случае они предложат тебе базовый контракт, и если ты выиграешь все три поединка в первый год, то, вероятнее всего, ты заработаешь около 80 тысяч долларов.

Окей, вроде бы неплохо. Но постойте-ка, ты еще должен заплатить своему менеджеру, тренеру, а также не забудь про налоги.

В результате у тебя на руках останется от 30 до 40 штук. По сути, ты у черты бедности. И это при условии, что ты выиграл все три боя и все прошло гладко», – сказал Аскрен.

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