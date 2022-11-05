Где смотреть Top Dog 17 Шиша — Тандовский: когда, во сколько начало прямой трансляции 5 ноября
5 ноября вечером в Москве, в в VEGAS CITY HALL состоится 17 турнир турнир лиги боев на голых кулаках Top Dog. В главных боях вечера пройдут два титульных поединка за перстни Топ Тог.
Где смотреть Top Dog 17
Все бои турнира, в том числе и поединок Шишков – Исаев в прямом эфире покажет телеканал UDAR, который доступен на следующих платформах:
- Платформа Wink (по подписке);
- Кинопоиск HD (по подписке) и Яндекс Спорт (по подписке)
- Время начала трансляции в 20:00 по Мск
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