Где смотреть Top Dog 17 Шиша — Тандовский: когда, во сколько начало прямой трансляции 5 ноября

Теги Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Top Dog 17 Бокс/MMA/UFC

5 ноября вечером в Москве, в в VEGAS CITY HALL состоится 17 турнир турнир лиги боев на голых кулаках Top Dog. В главных боях вечера пройдут два титульных поединка за перстни Топ Тог.

Где смотреть Top Dog 17

Все бои турнира, в том числе и поединок Шишков – Исаев в прямом эфире покажет телеканал UDAR, который доступен на следующих платформах:

  • Платформа Wink (по подписке);
  • Кинопоиск HD (по подписке) и Яндекс Спорт (по подписке)
  • Время начала трансляции в 20:00 по Мск

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