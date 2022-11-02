Анатолий Малыхин 2 декабря проведет бой за титул ONE с Ренье де Риддером

Теги MMA тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Российский боец Анатолий Малыхин узнал имя соперника по титульному бою в ONE Championship.

2 декабря Малыхин подерется с чемпионом в двух весовых категориях Ренье де Риддером. Об этом сообщил журналист Николас Аткин.

В последнем бою Малыхин победил белоруса Кирилла Грищенко и завоевал титул временного чемпиона ONE в тяжелом весе.

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