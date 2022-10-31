Игорь Михалкин про бой с Дилмуродом Сатыбалдиевым: «Это хороший боксер, к которому я как всегда готовлюсь не жалея себя»

Бывший чемпион мира по версии IBO и чемпион Европы в полутяжелом весе Игорь Михалкин рассказал о подготовке к бою с Дилмуродом Сатыбалдиевым.

«За 17 дней до события мы получили подтверждение этого поединка, но вели переговоры по бою уже давно. Вообще изначально мы планировали провести бой с Дилмуродом в декабре за титул WBC Silver в Азербайджане, но потом что-то поменялось и теперь мы проведем бой 12 ноября в Москве.

У меня не было причин отказываться от такого поединка, потому что я слишком давно не был в ринге и мне хочется боксировать как можно скорее. Да и я никогда не отказывался ни от каких боев.

Я высоко оцениваю свои шансы. Но у Дилмурода относительно недавно был сенсационный бой с Максимом Власовым, которого он досрочно победил, а это сделать крайне не легко. Он выстрелил и поднялся слишком высоко в рейтингах.

Если смотреть в рейтингах, он сейчас шестой в мире. Это хороший боксер, к которому я как всегда готовлюсь не жалея себя. Это будет интересный бой», – сказал Михалкин.

Бой Михалкина и Сатыбалдиева состоится 12 ноября в Москве на УСК «Крылья Советов».