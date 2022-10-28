Гаджиев – о переговорах Конора с Fight Nights: «Сказали ему: дерись с Мирзаевым за 2 млн долларов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что вел переговоры с Конором Макгрегором в 2012 году, чтобы ирландец провел поединок под эгидой российского промоушена.

тогда сказал – я свободен от контракта с UFC. Он тогда 66 кг весил и мы ему сказали – подерись с .

Это было в 2012-2013 году. Вот тебе два миллиона долларов – подерись. При этом мы отлично понимали, что Конору это, скорее всего, не интересно. Будем считать, что мы помогли ему в переговорах с , – сказал Гаджиев.

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