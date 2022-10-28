Гаджиев – о переговорах Конора с Fight Nights: «Сказали ему: дерись с Мирзаевым за 2 млн долларов»

Теги UFC AMC Fight Nights Расул Мирзаев Камил Гаджиев Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что вел переговоры с Конором Макгрегором в 2012 году, чтобы ирландец провел поединок под эгидой российского промоушена.

«Конор Макгрегор тогда сказал – я свободен от контракта с UFC. Он тогда 66 кг весил и мы ему сказали – подерись с Расулом Мирзаевым.

Это было в 2012-2013 году. Вот тебе два миллиона долларов – подерись. При этом мы отлично понимали, что Конору это, скорее всего, не интересно. Будем считать, что мы помогли ему в переговорах с UFC», – сказал Гаджиев.

Камил Гаджиев: «Будет очень сложно забрать у Махачева пояс в ближайшие годы. Его можно уже официально назвать преемником Хабиба»

Камил Гаджиев – о будущем Петра Яна: «Сценарий может быть любым»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные