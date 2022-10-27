Где смотреть бой Каттар — Аллен на UFC Fight Night 213: во сколько начало прямой трансляции 30 октября по Мск

В ночь с 29 на 30 октября на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 213. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Келвином Каттаром и Арнольдом Алленом.

Келвин Каттар — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2007 году, за это время на счету спортсмена 23 победы и 6 поражений. На данный момент Каттер занимает 5 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Его крайняя схватка состоялась 18 июня этого года против Джоша Эмметта. В этом бою Келвин Каттар потерпел поражение раздельным решением судей.

Арнольд Аллен — британский боец смешанных единоборств, выступающий в полулегком весе. В течение 10 лет он выходит в октагон как профессиональный боец, а сейчас в его активе 18 побед и всего 1 проигрыш. Аллен находится на 6 строчке рейтинга UFC в полулегкой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 19 марта 2022 года в схватке с Дэном Хукером. Арнольд Аллен одержал победу техническим нокаутом.

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