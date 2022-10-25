Где смотреть бой Джейк Пол — Андерсон Сильва, бокс: во сколько прямая трансляция 30 октября

30 октября пройдет громкий боксерский поединок между легендой ММА Андерсоном Сильвой и популярным американским блогером Джейком Полом.

Бывший чемпион UFC в среднем весе после завершения карьеры в ММА не остановился и дебютировал в профессиональном боксе. Андерсон выиграл два боксерских поединка на профессиональном ринге с момента своего ухода из UFC, сначала победив раздельным решением судей Хулио Сезара Чавеса-младшего, а затем нокаутировав бывшего чемпиона UFC Тито Ортиса.

Джейк Пол продолжает удивлять и драться с ветеранами смешанных единоборств. Пол-младший в последний раз выходил на ринг против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в декабре 2021 года в рамках боя-реванша. В этом противостоянии нокаутом в шестом раунде победил Джейк. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

Бой Джейка Пола и Андерсона Силвы будет рассчитан на восемь раундов по три минуты.

Где смотреть бой Сильва — Пол