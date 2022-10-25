Прогноз на бой Джейк Пол — Андерсон Сильва: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Пол — Сильва 30 октября
30 октября пройдет громкий боксерский поединок между легендой ММА Андерсоном Сильвой и популярным американским блогером Джейком Полом.
Коэффициенты Сильва – Пол
Котировки логичны: 47-летний Паук не показывает уже тех перформансов, как когда-то давно в октагоне UFC. Его соперники были такими же ветеранами. И все это против 25-летнего, набирающего обороты перспективного парня.
Ютубер не так опытен, но его прогресс в боксе налицо. Он прибавляет в скорости, технике и имеет приличный удар (вырубил Аскрена и Вудли). Опытный паук может недооценить Пола, ссылаясь на свой огромный путь в боях. Он, скорее всего, попробует с ним поиграть: опускать руки, работать на публику, что может плачевно закончится.
Однако, рискну сказать, что Сильва хоть и самый возрастной соперник Пола, но он остался крутейшим ударником, хайлайты которого навсегда вошли в историю единоборств. После того как Пол устанет, Андерсон просто работают на нем очки. Рискованная ставка, но имеет смыл.
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