Прогноз на бой Джейк Пол — Андерсон Сильва: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Пол — Сильва 30 октября

30 октября пройдет громкий боксерский поединок между легендой ММА Андерсоном Сильвой и популярным американским блогером Джейком Полом.

Коэффициенты Сильва – Пол

Котировки логичны: 47-летний Паук не показывает уже тех перформансов, как когда-то давно в октагоне UFC. Его соперники были такими же ветеранами. И все это против 25-летнего, набирающего обороты перспективного парня.

Ютубер не так опытен, но его прогресс в боксе налицо. Он прибавляет в скорости, технике и имеет приличный удар (вырубил Аскрена и Вудли). Опытный паук может недооценить Пола, ссылаясь на свой огромный путь в боях. Он, скорее всего, попробует с ним поиграть: опускать руки, работать на публику, что может плачевно закончится.

Однако, рискну сказать, что Сильва хоть и самый возрастной соперник Пола, но он остался крутейшим ударником, хайлайты которого навсегда вошли в историю единоборств. После того как Пол устанет, Андерсон просто работают на нем очки. Рискованная ставка, но имеет смыл.

Прогноз на бой Сильва — Пол: победа Сильвы по очкам.