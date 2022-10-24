Мокаев – о драке Чимаева и брата Хабиба: «Мне было неприятно. Я бы сделал так, чтобы это не видели чужие»
Британский проспект наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что расстроился из-за драки между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.
По словам Мокаева, такие конфликты лучше разрешать без присутствия посторонних людей.
«В интернете увидел – мне было неприятно. Это, конечно, их долгая история. Я знаю Чимаева и Абубакара.
Просто мне не понравилось, что это произошло на глазах у чужих людей. А так у мужчин это случается, у всех бывают косяки. Мы горячие парни. Знаете, такого ничего нет же.
Просто перед чужой публикой наши ребята… Я не люблю эти вещи. Даже если бы я кого-то сильно не любил, я бы сделал это так, чтобы не видели чужие», – сказал Мокаев.
Рамзан Кадыров сообщил, что помирил Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова
Хабиб – о конфликте между Чимаевым и Абубакаром: «Инцидент в Абу-Даби не красит нас»
Комментарии