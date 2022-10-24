Кард UFC Fight Night 213 Каттар — Аллен, кто дерется 30 октября, весь список бойцов

Теги UFC Дэвид Аллен UFC Fight Night Келвин Каттар UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 29 на 30 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 213, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет бой в полулегком весе между Келвином Кэттером и Арнольдом Алленом.

Кард UFC FN 213:

  • Келвин Каттар vs Арнольд Аллен
  • Тим Минс vs Макс Гриффин
  • Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа
  • Трейжан Гор vs Джош Фремд
  • Дастин Джакоби vs Халил Роунтрис
  • Фил Хоус vs Роман Долидзе
  • Андрей Орловский vs Маркос Рожерио де Лима
  • Чжун Ен Парк vs Джозеф Холмс
  • Стив Гарсия vs Чейз Хупер

Где смотреть UFC FN 213, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные