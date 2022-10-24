Кард UFC Fight Night 213 Каттар — Аллен, кто дерется 30 октября, весь список бойцов
В ночь с 29 на 30 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 213, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет бой в полулегком весе между Келвином Кэттером и Арнольдом Алленом.
Кард UFC FN 213:
- Келвин Каттар vs Арнольд Аллен
- Тим Минс vs Макс Гриффин
- Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа
- Трейжан Гор vs Джош Фремд
- Дастин Джакоби vs Халил Роунтрис
- Фил Хоус vs Роман Долидзе
- Андрей Орловский vs Маркос Рожерио де Лима
- Чжун Ен Парк vs Джозеф Холмс
- Стив Гарсия vs Чейз Хупер
Где смотреть UFC FN 213, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
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