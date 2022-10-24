Кард UFC Fight Night 213 Каттар — Аллен, кто дерется 30 октября, весь список бойцов

В ночь с 29 на 30 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 213, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет бой в полулегком весе между Келвином Кэттером и Арнольдом Алленом.

Кард UFC FN 213:

Келвин Каттар vs Арнольд Аллен

Тим Минс vs Макс Гриффин

Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа

Трейжан Гор vs Джош Фремд

Дастин Джакоби vs Халил Роунтрис

Фил Хоус vs Роман Долидзе

Андрей Орловский vs Маркос Рожерио де Лима

Чжун Ен Парк vs Джозеф Холмс

Стив Гарсия vs Чейз Хупер

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