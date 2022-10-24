Где смотреть Bellator 287 Пикколотти — Барнауи: во сколько, время начала трансляции 29 октября

Вечером 29 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 287, который будет проведен на арене «Allianz Cloud Arena», Милан, Италия. В главном событии вечера состоится схватка в легком весе между Адамом Пикколотти и Мансуром Барнауи.

Адам Пикколотти — американский боец смешанного стиля (легкий вес). С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 13 побед и 4 поражения. Крайняя схватка бойца состоялась 19 февраля этого года против Георгия Караханяна. В этом бою Пикколотти одержал победу единогласным решением судей.

Мансур Барнауи — французский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2011 году, за это время на его счету 19 побед и 4 проигрыша. Предыдущий бой спортсмена был проведен 18 мая 2019 года, его противником был Квон А-Сол. В этой схватке Мансур Барнауи одержал победу болевым приемом.

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