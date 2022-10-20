Где смотреть Brave CF 65 Хамза Кухежи: когда, во сколько прямая трансляция 28 октября

В пятницу 28 октября 2022 пройдет турнир Brave CF 65, в Бахрейне, который будет заключительным событием из трех турниров подряд. На турнире Brave CF 65 в главном бое встретяться Хамза Кухежи и Эдуардо Мора Анзола.

В со-главном событии вечера пройдет бой Хосе Торреса и Иззедди Аль Дербани.

Где и во сколько смотреть Brave CF 65