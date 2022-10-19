Прогноз на бой Алдамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу на UFC 280: коэффициенты на бой, кто победит 22 октября

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в со-главном событии Алджемейн Стерлинг подерется против Ти Джея Диллашоу титул легчайшего веса.

Коэффициенты Стерлинг — Диллашоу

Стерлинг — 1.64

Диллашоу — 2.27

Тут трудно не согласится с аналитиками, поскольку Диллашоу уже довольно возрастной спортсмен и, что называется, — боец из другой эпохи. Если бы этот бой проходил года три назад, определено — у Стерлинга было бы мало шансов. Но теперь, учитывая травмы и операции Ти Джея, долгий простой и не слишком внятный бой против Сэндхагена после возвращения, Стерлинг смотрится в этом бою явным фаворитом. Алджамейн сейчас на взлете. Победы над Яном в любом случае заставили поймать его кураж, поскольку после такого грозного соперника, любой другой будет казаться не таким опасным вызовом. Думаю, что Стерлинг без особого труда сможет переводить бывшего чемпиона и забираться к нему за спину, контролируя позицию. Скорее всего мы увидим единогласное решение в пользу Алджамейна.

Прогноз на бой Стерлинг — Диллашоу: победа Стерлинга.

Где смотреть бой Стерлинг — Диллашоу

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Кард UFC 280