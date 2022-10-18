Где смотреть бой Мухамед Калмыков – Зелимхан Дукаев на Hardcore Boxing: во сколько начало прямой трансляции 20 октября по Мск

Поклонников бокса уже 20 октября ждет бой двух легенд кулачных боев по правилам бокса. На турнире Hardcore Boxing в Москве встретятся Мухамед «Киборг» Калмыков и Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев. Бойцы долгое время хотели провести поединок друг с другом, и только сейчас организация смогла сделать такую вывеску.

Мухамед Калмыков непобежденный боец с рекордом 11–0 и является чемпионом кулачного дивизиона Hardcore FC.

Зелимхан Дукаев в последних боях одержал 2 победы над соперниками высокого уровня — Святославом Коваленко и Вячеславом Дациком.

Где и во сколько смотреть Мухамед Калмыков – Зелимхан Дукаев на Hardcore Boxing