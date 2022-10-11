Во сколько бой Алджемейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу: время начала боя 22 октября на UFC 280

Вечером 22 октября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В со-главном событии пройдет схватка в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC.

Алджамейн Стерлинг — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а сейчас на его счету 21 победа и 3 поражения. На данный момент Стерлинг является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Крайний бой спортсмена состоялся 9 апреля 2022 года в схватке с Пётром Яном. В этом бою Алджамейн одержал победу раздельным решением судей.

Ти Джей Диллашоу — американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2010 году, за это время в его активе 17 побед и 4 проигрыша. На сегодняшний день спортсмен находится на 2 строчке рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 24 июля прошлого года, его противником был Кори Сэндхаген. В этом бою Диллашоу выиграл раздельным решением судей.

Во сколько бой Стерлинг – Диллашоу на UFC 280