В чемпионате России по боксу определены участники финальных поединков

7 октября в Чите прошли полуфинальные поединки чемпионата России по боксу, после которых были определены участники финальных боев.

В весовой категории до 48 килограммов встретятся Эдмонд Худоян и Володя Мнацаканян.

В категории до 51 килограмма за титул подерутся Расул Салиев и Василий Егоров.

В категории до 54 килограммов Дмитрий Двали сразится с Максимом Кузнецовым.

В категории до 57 килограммов подерутся Эдуард Саввин и Руслан Белоусов.

В категории до 60 килограммов Всеволод Шумков встретится с Артуром Субханкуловым.

В категории до 63,5 килограммов сразятся Илья Попов и Габил Мамедов.

В категории до 67 килограммов нас ждет поединок между Евгением Коолем и Тарханом Идиговым.

В категории до 71 килограмма Игорь Свиридченков подерется с Иваном Ступиным.

В категории до 75 килограммов Павел Сосулин сразится с Джамбулатом Бижамовым.

В категории до 80 килограммов встретится с Савелием Садомой.

В категории до 86 килограммов за титул побьются Шарабутдин Атаев и Ришат Бакиров.

В категории до 92 килограммов за звание чемпиона подерутся Муслим Гаджимагомедов и Алексей Зобнин.

В категории свыше 92 килограммов подерутся Святослав Тетерин и Алексей Дронов.