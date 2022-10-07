В чемпионате России по боксу определены участники финальных поединков
7 октября в Чите прошли полуфинальные поединки чемпионата России по боксу, после которых были определены участники финальных боев.
В весовой категории до 48 килограммов встретятся Эдмонд Худоян и Володя Мнацаканян.
В категории до 51 килограмма за титул подерутся Расул Салиев и Василий Егоров.
В категории до 54 килограммов Дмитрий Двали сразится с Максимом Кузнецовым.
В категории до 57 килограммов подерутся Эдуард Саввин и Руслан Белоусов.
В категории до 60 килограммов Всеволод Шумков встретится с Артуром Субханкуловым.
В категории до 63,5 килограммов сразятся Илья Попов и Габил Мамедов.
В категории до 67 килограммов нас ждет поединок между Евгением Коолем и Тарханом Идиговым.
В категории до 71 килограмма Игорь Свиридченков подерется с Иваном Ступиным.
В категории до 75 килограммов Павел Сосулин сразится с Джамбулатом Бижамовым.
В категории до 80 килограммов Имам Хатаев встретится с Савелием Садомой.
В категории до 86 килограммов за титул побьются Шарабутдин Атаев и Ришат Бакиров.
В категории до 92 килограммов за звание чемпиона подерутся Муслим Гаджимагомедов и Алексей Зобнин.
В категории свыше 92 килограммов подерутся Святослав Тетерин и Алексей Дронов.
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