Мэнни Пакьяо в декабре проведет выставочный бой с южнокорейским блогером

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернется в ринг в декабре этого года.

Пакьяо проведет показательный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо (DK Yoo).

43-летний Пакьяо завершил карьеру в прошлом году, сосредоточившись на политической деятельности. В мае на президентских выборах Пакьяо стал третьим и лишился поста в сенате Филиппин.

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