Где смотреть UFC Fight Night 212 Аскаров — Ройвел: во сколько начало прямой трансляции 16 октября по Мск

Ночью 16 октября состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). В главном событии пройдет бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивиан Арауджо.

Алекса Грассо — мексиканская спортсменка, боец смешанного стиля (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру начала в 2012 году, а на сегодняшний день в ее активе 14 побед и 3 поражения. Сейчас Грассо занимает 5 строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Крайний бой спортсменки состоялся 26 марта этого года против Джоанн Калдервуд. В этой схватке Алекса Грассо одержала победу болевым приемом.

Вивиан Арауджо — бразильская спортсменка, боец смешанных единоборств, выступающая в наилегчайшем весе. С 2015 года выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на ее счету 11 побед и 3 проигрыша. На сегодняшний день она находится на 6 строчке рейтинга UFC в наилегчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсменки был проведен 14 мая 2022 года, ее противницей была Андреа Ли. В этой схватке Вивиан одержала победу единогласным решением судей.

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