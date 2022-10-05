Где смотреть Pravda Boxing Исмаилов — Илич, Чибис – Мирзаев: кард, во сколько время начала прямой трансляции 7 октября по Мск
7 октября в Москве состоится очередной турнир боксерского промоушена Pravda FC, где в главном поединке Магомед Исмаилов подерется против серба Александра Илича.
В со-главном бою подерутся американец Джулиан Лейн и россиянин профессиональный кикбоксер, МСМК по кикбоксингу и чемпион организации кулачных боев Top Dog Владислав Туйнов.
Помимо этого, известный российский боец MMA Расул Мирзаев проведет поединок против звезды кулачных боев Николая Чибиса. Также в главном карде Тимур «Архангел» Никулин подерется против бойца из Таджикистана Муборакшо Муборакшоева.
Где смотреть бой Pravda FC 7 октября
- Турнир Pravda FC будет транслировать телеканал РЕН ТВ
- Начало трансляции – 23:00 (мск).
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