Где смотреть Pravda Boxing Исмаилов — Илич, Чибис – Мирзаев: кард, во сколько время начала прямой трансляции 7 октября по Мск

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7 октября в Москве состоится очередной турнир боксерского промоушена Pravda FC, где в главном поединке Магомед Исмаилов подерется против серба Александра Илича.

В со-главном бою подерутся американец Джулиан Лейн и россиянин профессиональный кикбоксер, МСМК по кикбоксингу и чемпион организации кулачных боев Top Dog Владислав Туйнов.

Помимо этого, известный российский боец MMA Расул Мирзаев проведет поединок против звезды кулачных боев Николая Чибиса. Также в главном карде Тимур «Архангел» Никулин подерется против бойца из Таджикистана Муборакшо Муборакшоева.

Где смотреть бой Pravda FC 7 октября

  • Турнир Pravda FC будет транслировать телеканал РЕН ТВ
  • Начало трансляции – 23:00 (мск).

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