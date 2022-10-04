Кард Glory Collision 4 Оверим — Хари: кто дерется 8 октября, весь список бойцов

Теги Кикбоксинг Алистар Оверим Бадр Хари Glory Collision Бокс/MMA/UFC

Вечером 8 октября на стадионе «GelreDome», Арнем, (Нидерланды) состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Бадром Хари и Алистаром Оверимом.

Кард GLORY COLLISION 4:

  • Бадр Хари vs Алистар Оверим
  • Тиффани ван Соест vs Сара Муссаддак
  • Сергей Маслобоев vs Тарик Хбабез
  • Тиджани Безтати vs Стоян Копривленски
  • Петчпаномрунг Киатмукао vs Абрахам Видалес
  • Леви Ригтерс vs Тарик Осаро
  • Серкан Озкаглян vs Сезар Алмейда
  • Фелипе Мекелетти vs Донеги Абена
  • Майкл Боапи vs Сергей Браун

Где смотреть и во сколько смотреть

  • в России официально посмотреть турнир не будет возможности
  • трансляцию проведет сервис Videoland
  • время начала основного карда примерно 22:00 по Мск
  • время начала прелимов в 20:30 по Мск на YouTube и Facebook

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