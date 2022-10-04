Кард Glory Collision 4 Оверим — Хари: кто дерется 8 октября, весь список бойцов

Вечером 8 октября на стадионе «GelreDome», Арнем, (Нидерланды) состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Бадром Хари и Алистаром Оверимом.

Кард GLORY COLLISION 4:

Бадр Хари vs Алистар Оверим

Тиффани ван Соест vs Сара Муссаддак

Сергей Маслобоев vs Тарик Хбабез

Тиджани Безтати vs Стоян Копривленски

Петчпаномрунг Киатмукао vs Абрахам Видалес

Леви Ригтерс vs Тарик Осаро

Серкан Озкаглян vs Сезар Алмейда

Фелипе Мекелетти vs Донеги Абена

Майкл Боапи vs Сергей Браун

Где смотреть и во сколько смотреть