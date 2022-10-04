Кард Glory Collision 4 Оверим — Хари: кто дерется 8 октября, весь список бойцов

Вечером 8 октября на стадионе «GelreDome», Арнем, (Нидерланды) состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Бадром Хари и Алистаром Оверимом.
Кард GLORY COLLISION 4:
- Бадр Хари vs Алистар Оверим
- Тиффани ван Соест vs Сара Муссаддак
- Сергей Маслобоев vs Тарик Хбабез
- Тиджани Безтати vs Стоян Копривленски
- Петчпаномрунг Киатмукао vs Абрахам Видалес
- Леви Ригтерс vs Тарик Осаро
- Серкан Озкаглян vs Сезар Алмейда
- Фелипе Мекелетти vs Донеги Абена
- Майкл Боапи vs Сергей Браун
Где смотреть и во сколько смотреть
- в России официально посмотреть турнир не будет возможности
- трансляцию проведет сервис Videoland
- время начала основного карда примерно 22:00 по Мск
- время начала прелимов в 20:30 по Мск на YouTube и Facebook