Где смотреть ACA 146 Абдурахманов — Пессоа: во сколько прямая трансляция 4 октября

Вечером 4 октября состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 146, который будет проведен в Грозном, Чечня (Россия). В главном событии пройдет схватка в средней весовой категории между Саламу Абдурахмановым и Рене Пессоа.

Саламу Абдурахманов — российский боец смешанного стиля (средний вес). С 2014 года является профессиональным бойцом ММА, а за это время на его счету 13 побед и 1 поражение. На сегодняшний день боец занимает 1 строчку рейтинга АСА в среднем весе. Его крайний бой состоялся 17 июня этого года в схватке с Сиро Родригесом. В этом бою Абдурахманов одержал победу сабмишном.

Рене Пессоа — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2011 году, а на данный момент в его активе 24 победы и 9 поражений. Предыдущий бой спортсмена состоялся 6 марта этого года, его противником был Артём Фролов. В этой схватке Рене Пессоа потерпел поражение.

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