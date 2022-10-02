Кард АСА 146 Абдурахманов — Пессоа: кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Теги Альберт Туменов ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 4 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 146, который будет проведен в Грозном, Чечня (Россия). В главном бою состоится схватка в среднем весе между Саламу Абдурахмановым и Рене Пессоа.

Кард АСА 146:

  • Рене Пессоа vs Саламу Абдурахманов
  • Альберт Туменов vs Гаджимурад Хирамагомедов
  • Станислав Власенко vs Хусейн Халиев
  • Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев
  • Осимхон Рахмонов vs Расул Албасханов
  • Джихад Юнусов vs Ахмед Балкизов
  • Азам Гафоров vs Жосиель Силва
  • Карлос Аугусту vs Рустам Керимов
  • Лом-Али Нальгиев vs Алейн Илунга
  • Даниэль де Альмейда vs Махарбек Каргинов

Где смотреть АСА 146, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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