Кард АСА 146 Абдурахманов — Пессоа: кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Вечером 4 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 146, который будет проведен в Грозном, Чечня (Россия). В главном бою состоится схватка в среднем весе между Саламу Абдурахмановым и Рене Пессоа.
Кард АСА 146:
- Рене Пессоа vs Саламу Абдурахманов
- Альберт Туменов vs Гаджимурад Хирамагомедов
- Станислав Власенко vs Хусейн Халиев
- Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев
- Осимхон Рахмонов vs Расул Албасханов
- Джихад Юнусов vs Ахмед Балкизов
- Азам Гафоров vs Жосиель Силва
- Карлос Аугусту vs Рустам Керимов
- Лом-Али Нальгиев vs Алейн Илунга
- Даниэль де Альмейда vs Махарбек Каргинов
Где смотреть АСА 146, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск