Кард АСА 146 Абдурахманов — Пессоа: кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Вечером 4 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 146, который будет проведен в Грозном, Чечня (Россия). В главном бою состоится схватка в среднем весе между Саламу Абдурахмановым и Рене Пессоа.

Кард АСА 146:

Рене Пессоа vs Саламу Абдурахманов

Альберт Туменов vs Гаджимурад Хирамагомедов

Станислав Власенко vs Хусейн Халиев

Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев

Осимхон Рахмонов vs Расул Албасханов

Джихад Юнусов vs Ахмед Балкизов

Азам Гафоров vs Жосиель Силва

Карлос Аугусту vs Рустам Керимов

Лом-Али Нальгиев vs Алейн Илунга

Даниэль де Альмейда vs Махарбек Каргинов

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