Бонусы UFC Vegas 61: Сантос против Кастанеды – бой вечера

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В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 61, по итогам которого были определены обладатели бонусов за лучший бой и лучший перформанс вечера в размере 50 тысяч долларов. 

Лучшим поединком турнира признан бой Даниэла Сантоса и Джона Кастанеды (победа Сантоса нокаутом во втором раунде). 

Награды за лучшее выступление вечера получили Гвидо Каннетти (задушил Рэнди Косту в первом раунде) , Брендан Аллен (задушил Кристофа Джотко в первом раунде), Жуакин Силва (нокаутировал Джесси Ронсона во втором раунде) и Челси Чендлер (нокаутировала Юлию Столяренко в первом раунде). 

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