Боец UFC Марина Мороз про съемки для Playboy: «Я чувствую больше энергии, когда показываю обнаженные фото»

Украинский боец UFC Марина Мороз стала первым бойцом промоушена, снявшейся для популярного мужского издания Playboy.

«Это чрезвычайно круто, для меня это все еще сюрприз. Я очень рада. Конечно, я знала об этой новости немного раньше и хотела все выложить, но мой менеджер сказал: «Подожди, мы выложим это в другой день».

Это больше суперэксклюзивный сайт. У меня есть свой эксклюзивный сайт, но я думаю, что это новый уровень, поскольку это Playboy. Мне нужно быть очень сексуальной.

Раньше я была очень закрытой и стеснительной, Америка изменила меня. Теперь я открытая и энергичная. Я показываю обнаженные фотографии, люди присылают мне позитивные сообщения.

Тренировки для меня на первом месте, но подобные фотографии помогают мне расслабиться. Так что моя жизнь изменилась, теперь я совсем другой человек», – сказала Мороз.

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