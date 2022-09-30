Бойцовский клуб РЕН ТВ: Вагабов против Николсона, Романкевич – Каримов и другие бои

30 сентября в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном бою вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.
Основной кард турнира:
Петр Романкевич (Белоруссия) – Ислам Каримов (Россия);
Артем Тарасов (Россия) – Святослав Коваленко (Россия);
Даниял Эльбаев (Россия) – Хадис Ибрагимов (Россия).
Телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию турнира в 23:30 по Москве.
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